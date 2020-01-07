В Иране похоронили убитого США генерала Сулеймани

Сулеймани похоронили рядом с могилой мученика Юсуфа Годи.

В иранском городе Керане завершилась церемония погребения тела главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, передает агентство ISNA.

По имеющимся данным, Сулеймани похоронили рядом с могилой мученика Юсуфа Годи.

Ранее СМИ писали, что в давке погибли более 50 человек, большинство их них — мужчины. Кроме того, пострадавшими числятся еще свыше 200 человек.

Читайте такжеСША отправили ближе к Ирану свои стратегические бомбардировщики

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента Дональда Трампа ракетным ударом убили Сулеймани.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

Ранее сообщалось, что в Иране во время похорон убитого американскими военными генерала Сулеймани в давке погибли 35 человек, еще не менее 48 получили травмы.

Сегодня, 7 января, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за убийство генерала.