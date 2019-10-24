Washington Post: Посол Тейлор годами боролся с коррупцией в Украине, но Трамп все изменил

По мнению другого экс-посла США, его коллега нанес мощный удар своими показаниями по Белому дому, чтобы сохранить правильный курс американской политики на украинском направлении.

Перед тем, как главный дипломат США в Украине стал наиболее взрывным свидетелем в процедуре импичмента, которую запустили в Палате представителей, его имя не было громким в Вашингтоне. Но в Киеве репутация Уильяма Тейлора опережает его. Большую часть 90-х годов от посвятил тому, что повторял украинским политикам о критической важности искоренения коррупции и установления верховенства закона ради долгосрочного процветания. Тейлор возглавлял американскую программу помощи в развитии для постсоветских стран.

Об этом пишет Washington Post. Но летом 2019 года он и его коллеги посылали другие сигнал Украине. Вместо того, чтобы поощрять чиновников следовать букве закона, дипломаты США давили на Украину, подталкивая ее к открытию расследований, которые могли бы пойти на пользу президенту Дональду Трампу во время выборов в 2020 году. Об этом Тейлор сказал Палате представителей во вторник.

"Это была антитеза к большой части его карьеры. И, думаю, это его по-настоящему беспокоило", - прокомментировал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который знаком с Тейлором уже 25 лет.

Опыт столкновения с "политическим кнутом", по мнению нынешних и бывших коллег Тейлора, превратили его из тихого дипломата в наиболее жесткого критика политики администрации Трампа по Украине. Тексты, электронные письма и телефонные разговоры, о которых он рассказал конгрессменам, дали наиболее подробную на сегодня информацию о требованиях, которые президент Трамп поставил перед украинским правительством.

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Они также противоречат показаниям других чиновников США, которые отрицают, что знали о попытках президента США заставить Украину открыть расследование против его политического соперника Джо Байдена.

После показаний Тейлора Белый дом взялся высмеивать "радикальных невыбранных никем бюрократов", которые принимают участие в "скоординированной грязной кампании" против президента. Это может означать, что администрация может усложнить работу дипломата, поскольку иностранные чиновники будут сомневаться в его позициях в Вашингтоне. Источник сообщил Washington Post, что Тейлор уже в среду вернулся к работе в Киеве. Того же дня президент США в своем Twitter написал, что посол в Украине "никогда не поддерживал Трампа" и выразил возмущение, что его вообще наняли на работу.

"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, замечательные и доброжелательные люди (я надеюсь!), смогли прекратить нанимать нелюбителей Трампа. Они хуже, чем демократы, которые ничего не делают. Не стоит ждать чего-то хорошего от таких!" - написал Трамп.

Госдепартамент не опубликовал никаких заявлений в защиту Тейлора. Также в ведомстве не ответили на вопросы журналистов, сохранит ли Госсекретарь Майк Помпео его на посту, несмотря на критику президента. Тейлора назначили на работу в Киеве шесть месяцев назад и ему осталось отработать еще примерно два.

Около десятка нынешних и бывших коллег Тейлора рассказали Washington Post, что его сокрушительные показания остро контрастируют с его спокойным профессиональным поведением. Бывшие коллеги были особенно возмущены попыткой Белого дома выставить его "радикалом".

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"Билл ничем не примечателен", - сказал бывший чиновник Агентства международного развития Джордж Инграм, который работал с Тейлором в Москве в конце 1990-х годов.

"Так можно точно описать его личность. Он прямолинейный, строгий, стойкий человек, который будет строго выполнять правила и условия", - добавил он.

Тейлор ушел в отставку с дипломатической службы, но согласился на нынешнюю должность в Киеве четыре месяца назад по просьбе Помпео после бесцеремонного отзыва посла США в Украине Мари Йованович. В своих показаниях Тейлор сказал, что его жена "недвусмысленно" уговаривала его отказаться от этой работы. Но он согласился на нее все равно после консультаций с одним из его наставников.

"Если твоя страна просит тебя сделать что-то, то ты это делаешь, если можешь быть эффективным", - процитировал Тейлор неназванного наставника в своем заявлении перед показаниями на 15 страниц.

Во времена предыдущих администраций Вашингтон привязывал помощь США для Украины к ее успехам в борьбе с коррупцией. Но согласно сценарию, который Тейлор подробно описал, почти 400 миллионов долларов военной помощи были заморожены, чтобы заставить президента Украины выступить на CNN и объявить о начале расследования против сына Байдена, который работал на украинскую энергетическую фирму.

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"В определенный момент я осознал, что один из ключевых столпов нашей устойчивой поддержки Украины был под угрозой", - сказал Тейлор во время показаний, описывая момент, когда в июле во время защищенного видео звонка чиновник Белого дома сказал дипломатам в Украине, что военная помощь для армии страны заморожена.

Он добавил, что усилия дипломатов, которые работали в направлении, заданном Трампом, "шли в разрез с долгосрочной целью американской политики". Пайфер объяснил, что ситуация могла разозлить Тейлора.

"Он в 1990-х годах говорил украинцам, что им нужно построить современную, прочную экономику. И большая часть этой работы - это борьба с коррупцией", - сказал Пайфер.

Джон Хербст, который тоже занимал должность посла США в Украине и много лет знаком с Тейлором, сказал, что его нынешнее заявление, вероятно, было стратегическим.

"Его показания выбили землю из-под моих ног, потому что были очень детальными. Я могу лишь предположить, что он включил в них так много, потому что хотел позаботиться, чтобы политика двигалась дальше в правильном направлении", - прокомментировал Хербст.

Худощавый 72-летний Уильям Тейлор начал приобретать опыт в Украине в 1992 году, когда работал координатором помощи США для стран Восточной Европы и постсоветского пространства. В 2006 году президент Джордж Буш-младший назначил его послом в Украине, которую считали "важной для безопасности США".

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Тейлор склонен действовать активно, но оставаться вне поля зрения, что отразилось даже на его любви к теннису. Будучи послом во времена администрации Буша, он сыграл частную партию с Виктором Януковичем, которого в 2014 году недовольные украинцы свергли с поста президента. Источники рассказали Washington Post, что тогда Тейлор победил, но сказал близким друзьям держать это в тайне, чтобы не унижать украинского политика. Бывший коллега указал на этот случай как на иллюстрацию сути характера дипломата: "Это был классический Билл".