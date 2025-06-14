Хегсет объяснил, что это решение было принято для защиты американцев на Ближнем Востоке.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США действительно перебросили часть систем противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток. Эту информацию он подтвердил в эфире Fox News.

По словам Хегсета, решение о переброске части систем противодействия дронам было принято для защиты американцев на Ближнем Востоке.

"Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. И мне задали вопрос:"Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да, перебросили". Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру, потому что сегодня в обороне ландшафт другой", - сказал он.

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Министр обороны США добавил, что "война меняется прямо на глазах". Он подчеркнул, что даже небольшие дроны могут нести серьезную угрозу.

"Это пугает? Да, пугает. Но у нас на местах - правильные люди", - заявил Хегсет.

У Трампа не получается завершить все войны

Ранее обозреватель The Guardian Джозеф Гедеон напомнил, что в инаугурационной речи президент США Дональд Трамп говорил о том, что его самым главным достижением станет наследие "миротворца и объединителя". Тем не менее американскому лидеру так и не удалось завершить войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

"Президент, который поклялся положить конец глобальным конфликтам - включая тот, который он обещал разрешить за сутки, вместо этого руководил их эскалацией", - подчеркнул Гедеон.

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