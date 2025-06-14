Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США действительно перебросили часть систем противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток. Эту информацию он подтвердил в эфире Fox News.
По словам Хегсета, решение о переброске части систем противодействия дронам было принято для защиты американцев на Ближнем Востоке.
"Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. И мне задали вопрос:"Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да, перебросили". Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру, потому что сегодня в обороне ландшафт другой", - сказал он.
Министр обороны США добавил, что "война меняется прямо на глазах". Он подчеркнул, что даже небольшие дроны могут нести серьезную угрозу.
"Это пугает? Да, пугает. Но у нас на местах - правильные люди", - заявил Хегсет.
У Трампа не получается завершить все войны
Ранее обозреватель The Guardian Джозеф Гедеон напомнил, что в инаугурационной речи президент США Дональд Трамп говорил о том, что его самым главным достижением станет наследие "миротворца и объединителя". Тем не менее американскому лидеру так и не удалось завершить войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.
"Президент, который поклялся положить конец глобальным конфликтам - включая тот, который он обещал разрешить за сутки, вместо этого руководил их эскалацией", - подчеркнул Гедеон.