Данный вопрос заметно разозлил актрису.

Известная украинская актриса Ксения Мишина рассказала, какой важный, но при этом болезненный жизненный урок она считает самым ценным подарком, сформировавшим ее.

"Урок матери-одиночки. Это была боль на протяжении нескольких лет. Но тогда я не понимала, чему я учусь и что получаю. Сейчас я даже горжусь этим "статусом", - написала она в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Также актрису спросили, через что лучше всего познать себя. Отвечая на этот вопрос, Мишина написала:

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"Через жизнь, через сложности, через умение видеть себя со стороны, учиться управлять своими реакциями, характерами, зависимостями".

Кроме того, артистка поделилась, что одни сутки в неделю она голодает "не для физических показателей" и "под наблюдением врача". Мишина акцентировала, что практиковать подобное необходимо только после консультаций с докторами.

Был и вопрос, который заметно разозлил актрису. Кто-то спросил, почему она выехала из Украины.

"Снова началось. Я никуда не "выезжала", просто путешествую. Отдохнуть, изменить воздух, побыть в другом пространстве. Это не побег, а туризм. Мой адрес - Украина, а моя жизнь - мое личное дело", - отметила Мишина.

Судя по опубликованным фото, сейчас актриса находится в Париже.

Напомним, ранее стало известно, что Ксению Мишину за границей оштрафовали на более чем шесть тысяч гривень.

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