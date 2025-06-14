На Новопавловском направлении главная цель оккупантов - захватить населенный пункт Богатырь.

На Покровском направлении идут ожесточенные бои, но продвинуться к Покровску российские оккупанты не могут. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По словам эксперта, более 200 атак за сутки зафиксировано на этом направлении - ситуация там остается самой горячей на фронте. Он пояснил, что враг пытается прорваться как на Покровском, так и на смежном Новопавловском направлении. Оба направления россияне рассматривают как единую зону наступления с целью расширить фланги и выйти к административным границам Днепропетровщины.

"Я уже бы рассматривал, когда говорил о наступлении противника на Покровском направлении, добавлял Новопавловское. Потому что это как и отдельные направления, так и объединенные для россиян одной целью: наступление на Покровск, наступление на Новопавловское направление, расширение флангов российского наступления на Покровске и плюс политическая цель противника подойти к административным или пересечь административные границы Днепропетровской области", - пояснил эксперт.

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По его словам, для Путина это имеет скорее политическое значение - как предмет для торга на переговорах. Никакой реальной военной цели такие действия не несут.

Тимочко отметил, что российские войска не могут продвинуться вглубь обороны и остаются в нескольких километрах от города. В то же время противник пытается охватить Покровск с юго-запада, однако такие попытки продолжаются уже несколько месяцев и не приносят успеха.

На Новопавловском направлении главная цель оккупантов - захватить населенный пункт Богатырь, который ранее имел логистическое значение, но сейчас практически разрушен. Однако российские войска продолжают искать возможность для прорыва именно в этом районе.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики украинского мониторингового проекта DeepState сообщили, что Силы обороны Украины отбросили россиян у населенного пункта Котляровка в Донецкой области, что на границе с Днепропетровской областью. В то же время оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Отрадное, Шевченково Первое и Комар в Донецкой области.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что оккупанты пытаются создать оперативное окружение вокруг Покровско-Мирноградской городской агломерации. В рамках этого плана они пытаются пересечь административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями. В то же время идти в лобовые атаки враг не способен из-за недостатка ресурса.

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