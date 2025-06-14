Исполнительница заявила о задержании мошенницы.

Украинская певица Ирина Федишин заявила, что разоблачила мошенницу, которая пыталась нажиться на военнослужащих от имени ее фонда. Подробностями истории исполнительница поделилась в Instagram.

"Мошенница за решеткой. Столкнулась с ужасающей ситуацией… Я не знаю, какими людьми нужно быть, чтобы наживаться на военных. До меня дошла информация, что неизвестные мне лица, звонят по телефону военным, представляются волонтерами БФ "Ирины Федишин", обещают автомобили, вместо этого берут за это с военных средства и просто исчезают", - поделилась Федишин.

Певица заверила, что автомобили на фронт ее фонд передавал "абсолютно бесплатно". И когда, по ее словам, она узнала о мошеннической схеме, то сразу обратилась в полицию. Произошло это еще в апреле, но Федишин предпочла не разглашать подробности, чтобы не навредить ходу следствия.

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"В настоящее время, уже могу вам сообщить, что злоумышленники разоблачены и взяты под арест. Продолжаются следственные действия. Мошенницей оказалась 23-летняя жительница Закарпатья… Хочу обратиться к защитникам, если среди вас есть пострадавшие по этой схеме, дайте нам об этом знать. Пусть это будет уроком для тех, кто осмеливается наживаться на военных. Эта история - напоминание всем нам: во время войны мы должны быть особенно внимательны", - подчеркнула артистка.

Позже Федишин раскрыла дополнительные подробности, сообщив, как действовали преступники и что помогло их разоблачить:

Мне было очень больно, когда я узнала всю эту ситуацию… есть нелюди, у которых поднимается рука обмануть военных. Это просто нравственное дно. Кстати, действовали они группой. Выискивали телефоны военных под разными постами, набирали их, представлялись волонтерами моего фонда, обещали автомобиль, брали за это средства и просто исчезали. Когда один из защитников вышел на нас и рассказал всю эту историю, - для меня это был шок".

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказала о конфликте с известным украинский артистом.

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