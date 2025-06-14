Ведущая поделилась секретом модельного бизнеса.

Известная украинская ведущая Катя Осадчая поделилась секретом модельного бизнеса, который она поняла спустя многие годы после завершения своей карьеры в нем. Об этом она рассказала в Instagram.

"Я была моделью с 14 до 18 лет", - вспомнила артистка и показала на видео редкие кадры с собой в юности.

По ее словам, она долго не могла понять, по каким критериям на кастингах выбирают "подходящих" девушек.

Видео дня

"Когда я приехала в Париж в агентство, мне долго рассказывали о том, что: "Катя, ты должна уметь подавать себя". Говорили мне в 16 лет. Как? Прошло время, я закончила карьеру модели и о меня дошло: когда выбирают между двумя абсолютно красивыми девушками, выберут ту, которая умеет себя подавать", - заявила Осадчая.

Ведущая уточнила, что речь идет об умении говорить, умении смело смотреть в глаза, умении поддерживать разговор: "Даже голос имеет значение".

Напомним, ранее известный ведущий и продюсер Евгений Фешак рассказал, как Катя Осадчая выглядит в реальной жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: