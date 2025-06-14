Не смотря на грозный вид, эти жуки людей не кусают.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили жука, который занесен в Красную книгу Украины.

Как говорится на странице Заповедника в соцсети, это жук-олень или рогач обыкновенный (Lucanus cervus). Жук-олень - самый большой из жесткокрылых фауны Украины, достигая, вместе с "рогами", 8 см в длину.

"Его огромные рога - это очень развитые верхние челюсти. У самки они совсем маленькие и на рога не похожи.

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Несмотря на грозный вид, эти жуки людей не кусают. Питаются древесным соком и сухой древесиной.

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Недавно в Чернобыльском заповеднике увидели редкую ящерицу, которая называется "веретенница". Она неядовитая, спокойная, большую часть времени проводит под землей, а также любит охотиться на дождевых червей.

А буквально вчера стало известно, что на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в разгаре черепаховый сезон, однако шансы на появление нового потомства очень низкие.

Специалисты рассказали, что в разных частях Европы потери кладок болотной черепахи из-за хищников могут составлять 70-90%. Даже без учета других рисков, таких как грибковые заболевания или неподходящая влажность почвы, только 5-15% яиц за сезон дают жизнеспособное потомство.

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