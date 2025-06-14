Эта страна имеет небольшую территорию, мало населения, но много этнических русских.

Эстония является одной из наиболее вероятных целей для следующей захватнической войны России, потому что для этого россияне имеют несколько удобных предпосылок. Об этом пишет The Economist.

Эстония является самой маленькой из трех балтийских стран. Около 200 лет она находилась под контролем Российской Империи и затем СССР, восстановить которые сейчас стремится Кремль. Имея менее 300 км в своем самом широком месте от границы с РФ до Балтийского моря, Эстония полностью лишена "какой-либо стратегической глубины". И сплошь равнинный ландшафт будет способствовать интервенции.

В течение 1950-80-х годов Кремль переселил в Эстонию сотни тысяч этнических русских, и сейчас они составляют пятую часть 1,4-миллионного населения страны. Особенно много их в городе Нарва, который расположен прямо на границе с Россией. Почти все его население - это потомки переселенцев из России, пишет The Economist.

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Проблема в том, что для части этих людей Советский Союз до сих пор остается потерянной родиной, и не воспринимается оккупационной силой, какой его видят сами эстонцы. Россия сегодня пытается активно раздувать именно такие настроения среди русского меньшинства в Эстонии.

После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали ежегодно устраивать информационные провокации на 9 мая. По свою сторону границы - через реку от Нарвы - россияне устанавливают огромный экран, повернутый в сторону эстонского города, и громкоговорители. И на этом экране они транслируют военный парад в Москве. Тревожит то, что толпы этнических русских в Нарве охотно собираются на берегу реки, чтобы смотреть этот парад на экране по российскую сторону границы.

"Некоторые [этнические] русские испытывают сочувствие к родине, где многие имеют родственников; некоторые возмущены эстонским национализмом; некоторые являются апологетами Путина или просто желают, чтобы был братский союз, как в старые времена", - говорится в публикации.

Но это далеко не все. Как пишет The Economist, в течение нескольких лет Россия проводит тайную кампанию запугивания и дезорганизации Эстонии, используя кибератаки, агентов под прикрытием, саботаж и легионы ботов в социальных сетях.

"Война в Украине обострила опасения относительно вторжения, но мир в Украине мог бы быть не менее угрожающим, если бы он высвободил российские войска для атаки [уже на Эстонию]", - говорится в публикации.

В НАТО понимают эти риски и наращивают военное присутствие в регионе: сейчас в Эстонии размещено более 2000 военнослужащих других стран альянса. Но на фоне сокращения американских войск в Европе Эстония вполне может стать местом, где Россия впервые попытается испытать надежность 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, отмечают авторы публикации.

Перспектива войны в Европе

Как писал УНИАН, адмирал Пьер Вандье, который является одним из руководителей НАТО, признал, что альянс нуждается в глубокой модернизации, чтобы стать реальной боевой силой в современном мире. По его словам, сейчас НАТО не готово к симметричной войне.

Также мы рассказывали, что Россия, вероятно, накапливает военные резервы, но делает это не для использования в Украине, а для какой-то другой войны. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия может готовить удар по странам Балтии.

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