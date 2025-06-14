По предварительной информации, взорвался взрывоопасный предмет.

В Краматорске Донецкой области произошел взрыв в одном из общежитий, в результате которого погиб 15-летний парень, а еще двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 июня. Правоохранители поделились, что около 16:00 двое несовершеннолетних братьев находились в комнате своего товарища. Именно в этот момент произошел взрыв.

Сейчас устанавливаются причины инцидента. По предварительной информации, взорвался взрывоопасный предмет.

Видео дня

"Дети с многочисленными осколочными ранениями и переломами были срочно госпитализированы. К сожалению, сердце одного из мальчиков не выдержало. Двое других находятся в тяжелом состоянии", - рассказали полицейские.

Сейчас врачи борются за жизнь 13-летнего брата погибшего и еще одного 15-летнего подростка.

Помимо этого в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. Он получил ссадины и ушибы, но угрозы для его жизни нет.

Во Франции в ДТП попал автобус с украинскими детьми - что известно

Ранее во Франции на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман произошло ДТП с участием украинского автобуса. В результате аварии есть погибшие и тяжело пострадавшие. В автобусе находились взрослые и дети.

В МИД Украины поделились, что в результате ДТП погибли 4 человека. Еще не менее 30 человек получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: