Американский рынок малых дронов переполнен, но есть нюанс, - Business Insider

Слишком много компаний готовы продавать дроны, надеясь получить инвестиции американского правительства.

По примеру Украины Пентагон начинает перевооружение и готов закупать дроны-камикадзе различных конструкций. Производители малых дронов сравнивают нынешние времена с бумом на рассвете автостроения и выстраиваются в очереди за военными долларами. Но в материале Business Insider прогнозируется, что этот период переживут далеко не все компании.

Издание пишет, что Пентагон давно использует большие дроны, такие как MQ-9 Reaper, для разведывательных и ударных миссий. Но после анализа войны в Украине пришло понимание, что недорогие, доступные дроны с видом от первого лица (FPV) занимают значительное место в современной войне. Именно поэтому Пентагон заинтересован в различных моделях беспилотных летательных аппаратов и готов инвестировать и их разработку. Но компании и стартапы копируют технологии друг у друга и не могут предложить военным чего-то уникального.

"Мы видим много компаний в этой области", - сказал Business Insider один из инвесторов.

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Он отметил, что во многих случаях может не быть существенных различий в продуктах, которые поставляют эти компании. Поэтому на рынке наблюдается большая конкуренция.

Как пишет BI, Министерство обороны США распространяет информацию о типах систем и возможностях, которые оно хочет получить. А такой интерес Пентагона стимулирует рынок беспилотников и создает новые направления исследований и разработок, даже при отсутствии инвестиционных программ.

"Многолетняя война в Украине привела к значительному прогрессу не только в создании беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных наземных и надводных транспортных средств, датчиков, средств радиоэлектронной борьбы, систем разведки и наблюдения и т.д.", - говорится в статье.

Партнер венчурной компании Shield Capital подтвердил журналистам, что новые технологии, которые демонстрируются в Украине, имеют достаточно большое влияние на ведение войны.

Но отмечается, что поскольку рынок перенасыщен, то производители все чаще пытаются выделиться не только своими возможностями, но и приспособленностью к контрмерам, таким как радиоэлектронная борьба. Авторы прогнозируют, что не все компании, которые сейчас есть на рынке, будут конкурентоспособными в долгосрочной перспективе. Некоторые не смогут создать свой продукт, а другие не смогут расширить производство, чтобы удовлетворить военный спрос.

Один из производителей беспилотников сказал, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с началом развития автомобильной промышленности.

"100 лет назад было много компаний, которые пытались производить автомобили, и в конце концов выжили сильнейшие. Я думаю, это то, что вы начинаете видеть сейчас", - сказал он.

Производство дронов в Украине

Напомним, что уже в 2025 году Украина планирует увеличить производство дронов на 40 процентов. По словам президента Владимира Зеленского, правительство и промышленность должны укреплять все формы оборонного сотрудничества, особенно те, которые способствуют значительному технологическому развитию и использованию беспилотников всех видов.

Однако, украинские производители дронов столкнулись с новой неожиданной проблемой. Они решили вопрос поставки и обеспечения производственных мощностей литиевыми аккумуляторами, однако теперь им не хватает достаточного количества двигателей. Сейчас дешевые двигатели массово производят в Китае и украинским производителям нужно увеличить поставки этих компонентов.

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