Поверенный США в Украине предоставил в Конгрессе обличительные показания в отношении Трампа

Временный поверенный в делах США в Украине стал одним из ключевых свидетелей в расследовании в рамках процедуры возможного импичмента президента Трампа.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор предоставил в Конгрессе США обличительные показания в отношении президента Дональда Трампа в связи с июльским телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на конгрессмена демократа Теда Лю и еще один источник, осведомленный со вступительным словом Тейлора, который давал показания за закрытыми дверями перед Палатой представителей США в контексте инициированного расследования в рамках процедуры возможного импичмента Трампа.

В частности, по данным источников, Тейлор дал обличительные показания в отношении Трампа и его усилий оказать давление на правительство Украины в политических целях.

"То, что он говорил, было невероятно обличительным для президента Соединенных Штатов", - заявил конгрессмен Тед Лю, но отказался предоставить больше деталей, сославшись на правила Палаты представителей, которые не позволяют обнародовать такие показания.

Издание отмечает, что временный поверенный в делах США стал одним из ключевых свидетелей в расследовании в рамках процедуры импичмента после того, как бывший спецпредставитель США в делах Украины Курт Волкер показал ряд текстовых сообщений, в которых Тейлор в сентябре написал, что, по его мнению, было «безумием задерживать помощь в сфере безопасности за содействие в политической кампании».

Знающие показания Тейлора источники сообщили, что временный поверенный изложил подробную хронологию событий во время своего пребывания в администрации Трампа.

Читайте такжеNew York Times: Трамп считал Украину врагом, а не союзником

Как сообщал УНИАН, в СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена - сына влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Летом американское издание Politico сообщало, что президент США поручил своей команде по вопросам нацбезопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности. Осенью этот вопрос был урегулирован.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.