Россияне пытаются расширить свой контроль на другие общины Сумщины, но у них это не получается.

У россиян недостаточно сил, чтобы создать угрозу для города Сумы. Такое убеждение в эфире Киев24 выразил старший офицер отделения коммуникаций 117 отдельной бригады территориальной обороны Дмитрий Лантушенко.

Он отметил, что ситуация является очень сложной и динамичной. По словам Лантушенко, наибольшим преимуществом врага здесь сегодня является его количественный состав.

"Наши защитники уничтожают врага, но на позиции заскакивают через непродолжительное время другие. Других тоже уничтожаем. То есть россиян здесь много. Но свидетельствует ли это о том, что у них есть силы, например, условно создать угрозу для города Сумы? Абсолютно нет", - прокомментировал он.

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Как отметил Лантушенко, россияне пытаются расширить свой контроль на другие общины приграничной области, но у них это не получается.

Ситуация на Сумском направлении

Как сообщал УНИАН, в апреле главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечал, что Силы обороны сорвали наступление РФ на Сумскую область, однако враг ведет интенсивные бои в районах вблизи государственной границы.

Он пояснил, что российские войска пытаются выбить украинские силы с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумщины.

Впоследствии в Кремле заявили, что начали создавать буферную зону на территории Сумской области.

Вчера военный эксперт Сергей Грабский сказал, что российские оккупационные войска затормозили на Сумском направлении и не имеют возможности продвигаться дальше. Это является результатом значительной концентрации украинских сил и средств на этом направлении, пояснил он. Что касается возможности группировки противника атаковать Сумы - это был бред с самого начала, убеждает Грабский.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны вытесняют российских оккупантов из Сумской области. Но подробностей не рассказал.

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