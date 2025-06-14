Эксперты назвали 10 лучших больших автомобилей с бюджетным ценником

Эти модели отлично подойдут водителям с большими семьями.

Большие автомобили позволяют перевозить пассажиров и много багажа. Такие модели способны справиться с многими повседневными задачами, но иногда они стоят очень дорого.

В What Car? определили 10 лучших недорогих больших автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели отлично подойдут водителям с большими семьями.

ТОП-10 лучших недорогих больших автомобилей:

Видео дня

Peugeot 5008 Citroen Grand C4 SpaceTourer Skoda Kodiaq Audi Q7 Volvo XC90 Hyundai Santa Fe Kia Sorento Ford Galaxy Volkswagen ID Buzz Skoda Superb Combi

Peugeot 5008 второго поколения стал лидером этого рейтинга. По словам экспертов, этот кроссовер превосходит всех своих конкурентов.

В издании отметили, что Peugeot 5008 предлагает практичный интерьер и приятную управляемость. Также у этой модели комфортная подвеска и высокий уровень надежности.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 10 отличных недорогих электромобилей с пробегом. По их словам, это бюджетные модели, но им есть что предложить своим владельцам.

Кроме того, были названы 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. Эксперты заявили, что эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Вас также могут заинтересовать новости: