Эксперты назвали 10 лучших больших автомобилей с бюджетным ценником

Большие автомобили позволяют перевозить пассажиров и много багажа. Такие модели способны справиться с многими повседневными задачами, но иногда они стоят очень дорого.
В What Car? определили 10 лучших недорогих больших автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели отлично подойдут водителям с большими семьями.
ТОП-10 лучших недорогих больших автомобилей:
- Peugeot 5008
- Citroen Grand C4 SpaceTourer
- Skoda Kodiaq
- Audi Q7
- Volvo XC90
- Hyundai Santa Fe
- Kia Sorento
- Ford Galaxy
- Volkswagen ID Buzz
- Skoda Superb Combi
Peugeot 5008 второго поколения стал лидером этого рейтинга. По словам экспертов, этот кроссовер превосходит всех своих конкурентов.
В издании отметили, что Peugeot 5008 предлагает практичный интерьер и приятную управляемость. Также у этой модели комфортная подвеска и высокий уровень надежности.
На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали 10 отличных недорогих электромобилей с пробегом. По их словам, это бюджетные модели, но им есть что предложить своим владельцам.
Кроме того, были названы 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. Эксперты заявили, что эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.