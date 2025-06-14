Разведчики показали потрясающий маневр украинского дрона.

На временно оккупированной территории Запорожской области специалисты Главного управления разведки Министерства обороны поразили российские противовоздушные комплексы "Панцирь", "Бук" и "Имбирь".

Как сообщили разведчики, мастера ударных дронов Департамента активных действий ГУР Минобороны обнаружили и уничтожили дорогостоящие системы ПВО российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области.

В частности, сгорели зенитно ракетный комплекс 9К317М "Бук-М3", радиолокационная станция 9С19 "Имбирь" из состава ЗРК С-300В и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Видео дня

Разведчики обнародовали видео, на котором можно увидеть потрясающий маневр украинского дрона, который уклоняется от российской зенитной ракеты. Также на нем зафиксированы эпизоды успешных огневых поражений систем ПВО оккупантов.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, недавно Силы обороны Украины поразили три объекта на территории Российской Федерации. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны, нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

В частности зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории - одного из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованного в войне против Украины. Также зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области РФ и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области России.

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