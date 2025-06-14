На временно оккупированной территории Запорожской области специалисты Главного управления разведки Министерства обороны поразили российские противовоздушные комплексы "Панцирь", "Бук" и "Имбирь".
Как сообщили разведчики, мастера ударных дронов Департамента активных действий ГУР Минобороны обнаружили и уничтожили дорогостоящие системы ПВО российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области.
В частности, сгорели зенитно ракетный комплекс 9К317М "Бук-М3", радиолокационная станция 9С19 "Имбирь" из состава ЗРК С-300В и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Разведчики обнародовали видео, на котором можно увидеть потрясающий маневр украинского дрона, который уклоняется от российской зенитной ракеты. Также на нем зафиксированы эпизоды успешных огневых поражений систем ПВО оккупантов.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, недавно Силы обороны Украины поразили три объекта на территории Российской Федерации. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны, нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.
В частности зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории - одного из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованного в войне против Украины. Также зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области РФ и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области России.