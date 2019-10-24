Трамп заявил, что не знает Тейлора, но назвал его представителем оппозиции к себе

Президент США отметил, что Уильям Тейлор принадлежит к кругу так называемых "непримиримых оппонентов Трампа"

Президент США Дональд Трамп назвал главу дипломатической миссии США в Украине Уильяма Тейлора представителем оппозиции к себе внутри Республиканской партии.

Трамп также выразил сожаление по поводу того, что оппозиционно настроенные к нему республиканцы получают работу в администрации США, передает Голос Америки.

В частности, президент США отметил, что Тейлор принадлежит к кругу так называемых "непримиримых оппонентов Трампа" (Never Trumper Diplomat Bill Taylor - англ.) - республиканцев, которые выступают против президента США. Трамп также выразил сожаление, что они получают должности в администрации США.

"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы нанимать принципиальных противников Трампа, которые еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - заявил Трамп.

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Напомним, накануне в своих показаниях перед Конгрессом Уильям Тейлор заявил, что администрация Трампа хотела от Владимира Зеленского публичного заявления о начале расследования о якобы вмешательстве Украины в выборы президента США 2016 года и по компании Burisma, в которой работал сын тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Как известно, Байден потребовал отставки генпрокурора Шокина, который позже заявил, что отставка была обусловлена якобы расследованием относительно Burisma.

В ходе показаний в Конгрессе Тейлор заявил, что выполнение требований Трампа рассматривалось администрацией США, как предпосылка к восстановлению замороженной поддержки Украине.

Демократы заявляют, что Трамп давил на правительство Украины, потому что начало расследования относительно Байдена повысило бы его шансы переизбраться президентом в 2020 году. Расследование относительно начала процедуры импичмента Трампа касается его общения с президентом Украины Зеленским и якобы требований Трампа провести расследование в Украине именно с целью навредить Джо Байдену.