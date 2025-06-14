Стармер также отметил, что отметил, что ключевым условием для введения британских войск в Украину будет воздушное прикрытие со стороны США.

Премьер Великобритании Кир Стармер оценил действия американского президента Дональда Трампа по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, выразив надежду на то, что ситуация приближается к прекращению огня. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

"Президент Трамп хочет положить конец конфликту. Я в этом не сомневаюсь. Мы приближаемся, я надеюсь, к какому-то прекращению огня, к какой-то сделке. Президент Зеленский абсолютно ясно дал понять, что он хочет безусловного прекращения огня. Путин, по моему мнению, тянет время, поэтому я думаю, что нам вместе с другими важно сказать, что будут последствия, если Россия не пойдет на безусловное прекращение огня", - отметил он.

Он также выразил уверенность, что президент США введет санкции против РФ, как и заявлял неоднократно.

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"Путь к миру редко бывает прямым, но я верю, что именно этого хочет президент Трамп. Это именно то, чего хотят украинцы. Это война, которую ведет против них агрессор, которым является Россия, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы добиться этого результата", - подчеркнул он, добавив, что это должен быть "прочный мир".

При этом отвечая на вопрос, готова ли Великобритания отправить войска в Украину в рамках коалиции желающих, он отметил, что ключевым условием будет воздушное прикрытие со стороны США.

"Я всегда говорил, что защита со стороны США необходима", заявил Стармер.

В то же время он отметил, что нет оснований полагать, что США и Великобритания не смогут действовать сообща.

"Президент Трамп четко заявил, что он нас поддержит, и я всегда ясно давал понять, что в этом должны участвовать США. Но с другой стороны, я действительно считаю, что Европа должна активизироваться. И именно поэтому мы вместе с президентом Макроном возглавили коалицию желающих, которая будет двигаться в темпе тех, кто хочет продвигаться дальше, а не в темпе тех, кто наиболее осторожен", - подчеркнул премьер Британии.

Трамп и война в Украине

Трамп неоднократно критиковал и Россию, и Украину, возлагая на обе стороны ответственность за непрекращение войны. В начале своих мирных усилий он угрожал Москве санкциями, если та не проявит желание прекращать войну, однако пока что откладывает этот "дедлайн"

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что размещение в Украине европейского военного контингента может стать базой, на которой начнется поиск компромисса в примирении Украины и РФ. Он также сказал, что ожидает от Трампа "сильных шагов" по отношению к Путину.

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