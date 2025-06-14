Восстановление поврежденных российских бомбардировщиков затянется на годы.

Ремонт каждого стратегического бомбардировщика, которые Россия потеряла во время операции "Паутина", продлится не менее полутора лет. В этом будут задействованы десятки предприятий ВПК. Об этом говорится в отчете частной разведывательной компании Dallas.

Разведчики получили протокол совещания в российском Минобороны по вопросам поставок компонентов для ремонта бомбардировщика Ту-160М. Совещание прошло в Казани в апреле 2025 года еще до операции "Паутина". Разведчики считают, что протокол наглядно демонстрирует российские темпы восстановления стратегической авиации. В частности, для восстановления самолета Ту-160М №801, который называется "Илья Муромец", отведено 18 месяцев. В цепочке поставок компонентов задействовано 10 предприятий ВПК России.

Портал Defense Express добавляет, что весной 2024 года в этом самолете сгорел один из двигателей. Интересно, что за месяц до того самолет использовали в пропагандистских целях - на нем совершил полет диктатор Владимир Путин. Причиной пожара называется использование контрафактной опоры турбины, хотя до этого упомянутый "борт" позиционировался "как абсолютно надежный".

Видео дня

В протоколе приводится список поставщиков комплектующих и подрядчиков. В частности, для ремонта двигателей задействуют ОДК "Кузнецов", а ОАО "Темп" осуществит ремонт системы управления. Всего россияне задействуют 10 предприятий для ремонта этого самолета.

Специалисты агентства Dallas отмечают, что российский ВПК вынужден потратить значительные усилия для восстановления только одного Ту-160М с повреждением двигателя после пожара. Значительно большие усилия им понадобятся для хотя бы частичного восстановления потерь после операции "Паутина".

Как Россия начала прятать свои самые ценные самолеты

Напомним, что во время операции "Паутина" Украина поразила десятки российских самолетов, в том числе стратегических. Теперь россияне начали перебрасывать свои самые ценные самолеты подальше от украинской границы. Например, два бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 перебросили на отдаленную авиабазу "Анадырь". Это более 6400 километров от линии фронта. Также срочно Россия перебросила на Дальний Восток и другие бомбардировщики: на Чукотку и Камчатку были перебазированы все Ту-160 с пораженных аэродромов "Белая" в Иркутской области и "Оленья" в Мурманской области. Еще часть самолетов теперь находится в Татарстане. Судьбой этих самолетов озаботился даже Путин, публично признав необходимость их спрятать и призвав выделить на это деньги.

Авиационный эксперт Константин Криволап иронично прокомментировал, что россияне перебрасывают бомбардировщики в отдаленные регионы, где нет дорог и проезда для фур с дронами. Он также добавил, что россияне пытаются перебазировать даже истребители, которые выполняют боевые задачи. Если раньше истребители базировались на аэродромах относительно недалеко от линии соприкосновения, то теперь преодолевают путь в более 300 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: