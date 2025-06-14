Президент отметил, что удачные испытания ракеты "Сапсан" прошли ранее, а сейчас разрабатывают возможность ее массового выпуска.

Положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан" состоялись ранее, а именно сейчас в Украине разрабатывают возможность ее массового производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами. "Мы очень много сегодня провели совещаний по ударам КАБами, дронами, оптоволокно и тому подобное. И также мы проводили совещания по ракетам. Мне сказали, что может быть вопрос, потому что появилась информация о "Сапсане". Так вот, ракеты "Сапсан" - это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше", - детализировал Зеленский.

Он сообщил, что сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты.

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"Когда, как, в каком количестве - я сказать не могу", - добавил глава государства.

Ракеты Сапсан

Вчера издание LIGA.net опубликовало данные директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака о том, что Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан". Они прошли, по его данным, в июле 2024 года.

В мае этого года "Сапсан" была впервые применена уже в боевых условиях, и тоже успешно, сказал Бадрак. По его данным, ракета уничтожила российский военный объект на дистанции около 300 км.

И теперь, как отметил Бадрак, ракету запустят в серийное производство.

Он сообщил, что украинский "Сапсан" во время испытаний достиг скорости в 5,2 махов, или примерно примерно 6370 км/ч. Для сравнения: американская ATACMS имеет скорость примерно 3 маха, а российский "Искандер-М" - около 6 махов.

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