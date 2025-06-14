'Ваше время ограничено': Джобс раскрыл секрет успеха 4 словами, но все его упустили

20 лет назад Стив Джобс выступил с легендарной речью в Стэнфорде - и оставил выпускникам формулу жизни, которую тогда мало кто заметил.

На этой неделе прошло ровно 20 лет с момента, когда сооснователь Apple Стив Джобс выступил с, пожалуй, самой известной выпускной речью в истории. 12 июня 2005 года на церемонии вручения дипломов Стэнфордского университета он обратился к студентам с простыми, но глубокими историями из собственной жизни, пишет Inc.com.

Несмотря на жару и общую праздничную суету, в которой часть аудитории отвлеклась, слова Джобса впоследствии стали вдохновением для миллионов людей. И самая важная фраза, которая, как теперь признают исследователи его наследия, оказалась ключевым месседжем всей речи - простая и одновременно универсальная: "Найди то, что любишь".

Три истории - три урока

В своей речи Джобс поделился тремя этапами своей жизни:

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1. Как он бросил колледж, но заинтересовался каллиграфией - и именно это сформировало стиль первых компьютеров Apple.

Урок: "Соединить точки можно только, глядя назад".

2. Как его уволили из собственной компании, но любовь к делу позволила начать все с нуля - и создать NeXT и Pixar.

Урок: "Вы должны найти то, что любите - и это касается и работы, и любви".

3. Как он получил диагноз рака - и почему осознание смерти должно заставить нас жить настоящей жизнью.

Урок: "Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью".

По случаю годовщины выступления Архив Стива Джобса, основанный его вдовой Лорен Пауэлл Джобс, выпустил ремастеринг речи в HD и поделился историями выпускников, которые осознали ценность сказанного значительно позже.

"Отчасти его сила - в простоте. И в том, что это было очень реально для Стива", - говорит исполнительный директор архива Лесли Берлин.

Для многих фраза "Find what you love" стала не только вдохновением, а своеобразной жизненной установкой. Сам Джобс говорил, что создавать что-то с любовью - это способ показать человечеству, что тебе не безразлично.

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