Но в какую-то краткосрочную и среднесрочную перспективу это будет очень трудно реализовать Украине.

В отдаленной перспективе Украина может создать собственное ядерное оружие, но пока что об этом нет смысла говорить. Такое мнение в интервью проекту "Донбасс Реалии" высказала научный сотрудник проекта управления атомом Гарвардского центра Белфера Марьяна Буджерин.

"Априори отбрасывать этот вариант не стоит. Но в какую-то краткосрочную и среднесрочную перспективу это действительно будет очень трудно достичь Украине. Во-первых, все глаза международные на нашу страну смотрят и здесь развернуть какую-то программу секретно будет почти невозможно", - сказала она.

По словам ученой, заручиться поддержкой международных партнеров Украины в этом вопросе будет очень трудно, потому что речь идет о распространении ядерного оружия, что до сих пор является табу для международного сообщества.

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"Здесь параллельно с Ираном борются [из-за его ядерной программы]. Трудно представить, что Украине спустят и закроют глаза на украинскую ядерную программу", - отметила специалист.

Другой проблемный вопрос, как подчеркнула Буджерин, касается соответствующих производственных мощностей и средств.

"Украина под постоянными обстрелами. Где развивать, строить какие-то мощности для производства, где это делать под таким обстрелами - также непонятно. И где на это брать деньги. Сейчас есть насущная потребность на фронте - обычное оружие: дроны, другие разработки, которые реально на сегодня спасают жизни защитникам Украины. Брать большие средства и направлять их на ядерное оружие сейчас?" - отметила она.

Кроме того, по словам Буджерин, на создание ядерного оружия нужны годы, а в течение этого времени может многое произойти.

"В плане, что Россия может на это отреагировать. Они же видимо не будут сидеть и просто наблюдать. Они будут оказывать какое-то сопротивление этой программе", - пояснила она.

Вместе с тем, как отметила Буджерин, ядерное оружие с человечеством уже 80 лет и будет в дальнейшем.

"Или за 30-50 лет может что-то в Украине измениться - вполне возможно. Но на такую перспективу очень трудно что-то предсказывать", - резюмировала ученая.

Что известно о ядерном оружии Украины

Напомним, Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум в 1994 году. В обмен на это она получила гарантии безопасности от ядерных держав, включая США, Россию и Китай. Однако после агрессии РФ в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022-м тема ядерного сдерживания снова стала актуальной в украинском обществе.

По мнению директора Научно-технического комплекса "Ядерный топливный цикл" Национального научного центра "Харьковского физико-технического института" Национальной академии наук, кандидата физико-математических наук Владимира Красноруцкого, Украина может сделать ядерное оружие за 15 лет, но если будут благоприятные условия, соответствующие средства и политическая воля.

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