Польша была одним из крупнейших бенефициаров кредитного финансирования по программе FMF.

Если США перестанут давать Польше кредитные средства на вооружение, то альтернатива у страны уже есть, и это - Южная Корея, а также кредитные программы для оборонных закупок Европейского Союза, пишут эксперты Defence Express.

Отмечается, что до сих пор Польша была одним из крупнейших бенефициаров по программе иностранного военного финансирования FMF (Foreign Military Financing), но в предложенном администрацией США проекте бюджета Государственного департамента на 2026 финансовый год планируется уменьшить объемы поддержки для Европы и переориентироваться на Индо-Тихоокеанский регион.

Эксперты со ссылкой на издание Defense24 отметили, что в проекте бюджета для программы FMF на займы и гарантии планируется выделить 8 млрд долларов, тогда как на 2025 год предполагалось вдвое больше.

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Предполагается, что из тех 8 миллиардов 4 миллиарда долларов получит Тайвань, 2 миллиарда - Иордания, еще 2 миллиарда распределят между союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя не исключены другие страны.

Между тем, как отметили аналитики, с 2022 года Польша привлекла более 7 миллиардов долларов кредитного финансирования на закупку вооружения в США, причем только в 2024-м было привлечено 3,08 млрд долларов на закупку ударных вертолетов AH-64E. Также приобретение систем ПВО Patriot и истребителей F-16 для Польши также финансировалось за кредитные средства по этой программе.

В Defense24 считают, что уменьшение финансирования может привести к уменьшению заинтересованности Польши в закупке американского вооружения. Особенно это будет касаться крупных контрактов, которые серьезно выходят за пределы возможностей бюджета минобороны страны.

Впрочем, в Defense Express уверены, что Польша имеет альтернативные источники для привлечения кредитных средств на вооружение. Так, основные боевые танки K2 и самоходные артиллерийские установки K9 закупаются с привлечением займов от Южной Кореи. Также здесь вспомнили кредитные программы для оборонных закупок Евросоюза, которые тоже предлагают определенные возможности, хотя они и ограничены европейским вооружением и минимальным нужным количеством стран-участников.

Соответственно, делают вывод эксперты, нельзя сказать, что Польша вообще прекратит масштабные закупки вооружения. Однако может произойти переориентация на других потенциальных поставщиков.

В конце концов, добавили в Defense Express, представленный проект бюджета еще может быть изменен в процессе его рассмотрения Конгрессом США.

США сокращают расходы на оборонную помощь Европе и Украине

Как сообщал ранее УНИАН, США сократят бюджет на военную помощь Украине в 2026 году. Недавно глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в будущем Украина будет получать меньше критически важных систем противовоздушной обороны. По его словам, администрация США имеет совсем другой взгляд на войну между РФ и Украиной и считает, что "мирное урегулирование путем переговоров будет в интересах обеих сторон" и в интересах Штатов.

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил уверенность, что США постепенно будут сокращать свою военную поддержку как Украины, так и Европы в целом. "Да, это так. Это будет, и мы должны с этим смириться", - отметил он.

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