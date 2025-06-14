На жалобу уже отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

На украинского певца Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, подали жалобу за исполнение русскоязычных песен на концерте в Киеве в Osocor Residence 13 июня.

Пожаловался на певца ведущий Виктор Дяченко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:

"Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве".

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На жалобу отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, отметив, что русскоязычным песням не место в украинской столице. Он заявил о признаках "грубого нарушения" закона и сообщил, что обращается в полицию "с целью надлежащего реагирования".

"Мы не допустим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовывалось языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто вопрос закона - это вопрос национального достоинства. И ответственность будет", - добавил Креминь.

У омбудсмена напомнили, что, согласно закону, "языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык".

Напомним, ранее Андрей Данилко ответил, почему отказывается переводить свои хиты на украинский.

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