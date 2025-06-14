В это же время россияне продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов возле населенного пункта Котляровка в Донецкой области, который находится на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что россияне в это же время продвинулись возле населенных пунктов Отрадное, Шевченко Первое и Комар в Донецкой области.

Напомним, что сегодня, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижения российских войск на Днепропетровскую область сейчас нет. Он подчеркнул, что оккупантам важно создать информационную волну.

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По словам Зеленского, россияне пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для этого враг запускает маленькие диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Что будет, если враг прорвется в Днепропетровскую область - мнение эксперта

Ранее исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что может произойти, если российские войска прорвутся в Днепропетровскую область. По его словам, такое событие имело бы больше символическое значение, чем стратегическое.

Эксперт считает, что заявления России о якобы прорыве в Днепропетровскую область нацелены в том числе и на западную аудиторию, где особо не различают, чем Днепропетровская область отличается от города Днепр. Он напомнил, что областной центр является важным логистическим и медицинским хабом, куда эвакуируют раненых военных.

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