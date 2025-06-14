Президент, который клялся положить конец глобальным конфликтам, вместо этого руководил их эскалацией.

В инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что его самым главным достижением станет наследие "миротворца и объединителя". Он пообещал, что "остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и непредсказуемым".

Пять месяцев спустя, его второе президентство стало свидетелем впечатляющего краха этого возвышенного стремления, написал обозреватель The Guardian Джозеф Гедеон.

"Президент, который поклялся положить конец глобальным конфликтам - включая тот, который он обещал разрешить за сутки, вместо этого руководил их эскалацией", - написал журналист.

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Хронология последнего конфликта - между Израилем и Ираном - свидетельствует о резком несоответствии между желаниями Трампа и действительностью: израильские авиаудары по Ирану последовали всего через несколько часов после того, как Трамп призвал Израиль этого не делать.

Гедеон указал, что госсекретарь Марко Рубио приложил все усилия, чтобы дистанцировать США от израильских ударов, а Трамп затем заявил, что он хорошо знал о планах Израиля и предупредил, что дальнейшие атаки будут "еще более жестокими".

При этом основной переговорщик Трампа на Ближнем Востоке и в Украине Стив Уиткофф все еще планирует отправиться в Оман в эти выходные для переговоров по ядерной программе Тегерана, но маловероятно, что иранцы приедут.

Однако, как отметил журналист, и до ударов Израиля по Ирану, запутанная мирная программа Трампа уже проваливалась:

Первое - премирие в Газе, которое помогла заключить его администрация, рухнуло через пару недель, когда Израиль возобновил массированные бомбардировки и ввел трехмесячную полную блокаду гуманитарной помощи на этой территории.

Второе - война в Украине, которую Трамп хвастовито обещал закончить в первый же день президентства. Оккупанты продолжают наступать и впервые за три года вошли в Днепропетровскую область, сосредоточив больше сил. Это говорит о том, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных инициативах Трампа и намерен еще больше расширить войну.

Помимо этого, как отметил обозреватель министр обороны Пит Хегсет признал, что Пентагон разработал планы для военного захвата Гренландии и Панамы. "Неясно, как территориальное завоевание вписывается в определение миротворчества Трампа", - задался риторическим вопросом журналист.

"Каждый крупный конфликт, который Трамп унаследовал или обещал разрешить, обострился при нем. Трамп обещал быть миротворцем. Вместо этого он управляет несколькими войнами, в то время как его дипломатические инициативы рушатся в реальном времени. От Газы до Украины и Ирана мир кажется более нестабильным и опасным, чем когда он принимал присягу пять месяцев назад".

Трамп и его усилия по окончании войны в Украине

12 июня Трамп выдал новое заявление о переговорах Украины и России. Он сказал, что "очень разочарован" поведением не только Российской Федерации, но и Украины.

Президент США Дональд Трамп слишком давит на Украину, считая ее более слабой стороной, и в ближайшее время это не изменится.Такое мнение недавно высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он раскритиковал заявления Трампа, в которых тот говорит об Украине и РФ не как об агрессоре и жертве, а как об одинаковых противниках.

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