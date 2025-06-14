Америке стоит изменить тональность в разговоре с россиянами, говорит он.

Сегодня Вашингтон ведет "теплый разговор" с Москвой, и такой подход совсем не способствует окончанию войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм.

"Сегодня диалог Америки с "русскими" напоминает теплый разговор. Давайте будем откровенными: это не остановит Путина. Необходима смена тональности", - заявил он.

По мнению Зеленского, Америка должна послать Путину четкий сигнал о том, что она будет стоять на стороне Украины, в частности путем введения новых санкций против РФ и поддержки украинской армии.

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"Любые сигналы о сокращении помощи или попытки поставить Украину и Россию на один уровень - это глубоко несправедливо. Россия - агрессор, именно она принесла эту войну, и она не хочет ее заканчивать", - подчеркнул президент.

Зеленский акцентировал, что Россию невозможно остановить только словами.

"Это как поезд на большой скорости, за рулем которого никого нет", - добавил он.

Отношения США и РФ: что стоит знать

Как писал УНИАН, после прихода Трампа к власти в начале года США взяли курс на сближение с Россией и разрыв союзничества с Украиной. С первых же недель своей каденции Трамп начал прямые переговоры с РФ на уровне делегаций, стремясь восстановить дружеские отношения между странами.

При этом президент США все время уклоняется от введения каких-либо новых санкций против России и даже давит на Конгресс, чтобы тот не вводил санкции в пределах своих полномочий.

На днях государственный секретарь США и советник Трампа по вопросам национальной безопасности Марко Рубио даже публично поздравил агрессора с "Днем России" и заявил о "поддержке российского народа, который продолжает строить свои стремления к лучшему будущему".

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