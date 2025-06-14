За неделю на Купянском и Харьковском направлениях потерь наших позиций нет, сообщил президент.

Украина восстановила контроль над селом Андреевка в Сумской области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"Была Ставка, длинная, сложная. Понимаю, будут вопросы, что у нас на поле боя - с этого и начну. У нас есть Южно-Слободское направление: это Купянское, Харьковское направление. Там нет потерь позиций. Я вам говорю о ситуации за неделю. У меня был сегодня доклад всех военных. Северо-Слободское, которое мы называем Сумским направлением: мы выравниваем позицию", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на Сумском направлении сосредоточено 53 тысячи оккупантов.

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"Бои там - вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы. Главные бои - это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка. Не путать с Константиновкой Восточного направления. Юнаковка здесь также. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль. И на других этих направлениях, о которых я сказал, продолжаются бои", - прокомментировал ситуацию глава государства.

Как отметил Зеленский, на Луганском направлении "угроза ликвидирована".

"Константиновка - направление, на котором серьезные бои. Было преимущество у них. Мы продвигаемся теперь вдоль трассы. Там продвижения врага нет. Но там жесткие бои", - отметил президент.

Относительно Днепропетровской области, Зеленский заверил, что продвижений врага на сегодня тоже нет, идут бои.

Ситуация на Сумщине

Как сообщал УНИАН, Россия активизировала наступление на Сумщине, сосредоточив значительные силы на этом направлении. В Кремле заявили о планах создать "буферную зону" на границе с Украиной.

На конец мая, по данным Сумской областной военной администрации, под контролем оккупантов находились уже населенные пункты Новенькое и Басовка Юнаковской громады, а также Веселовка и Журавка Хотинской. 4 июня украинский аналитический проект DeepState сообщил, что враг захватил Андреевку и Водолаги Сумской области.

3 июня военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечал, что российские оккупанты пытаются расширить наступательный плацдарм в Сумской области, но пока они дошли до первой линии украинских фортификаций.

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