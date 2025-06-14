Между дифирамбами в адрес друг друга Трамп и Путин успели обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп провел еще один неанонсированный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Обсуждали в основном ситуацию с Ираном, но коснулись и вопроса войны в Украине. Об этом в комментарии ТАСС рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, беседа длилась около 50 минут и была "полезной". Как рассказал Ушаков, Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, тогда как Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке "как весьма тревожную", но назвал удары Израиля по Ирану эффективными.

Путин предложил услуги России в качестве посредника между Израилем и Ираном. При этом Трамп заявил о готовности США возобновить переговоры с Тегераном о его ядерной программе.

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Что касается войны в Украине, то, как заявил Ушаков, Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта, а Путин рассказал президенту США о недавних обменах военнопленными между РФ и Украиной. При этом Путин заверил Трампа в готовности РФ продолжать "переговоры" с Украиной после 22 июня, говорит Ушаков.

Помощник российского диктатора также рассказал, что в ходе беседы Путин и Трамп выразили удовлетворение "положительными личными отношениями", а российский диктатор даже поздравил собеседника с днем рождения - он как раз у Трампа сегодня.

"Теплые" отношения Кремля и Белого дома

Как писал УНИАН, ранее Владимир Зеленский резко раскритиковал "теплый разговор", в который превратились дипломатические отношения России и США после возвращения Трампа к власти в Америке. Он отметил, что уговорами российскую агрессию не остановить и нужно сменить риторику.

Данное заявление появилось через два дня после того, как государственный секретарь США Марко Рубио (де-факто второй после Трампа человек в америкакнской власти) поздравил агрессора с "Днем России" и заявил о "поддержке российского народа" в его "стремлении к лучшему будущему".

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