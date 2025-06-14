Если дойдет до обмена ядерными ударами - это уже будет не просто эскалация, а катастрофа, говорит Огрызко.

Различные террористические группировки, которые являются союзниками Ирана и с которыми активно сотрудничает Россия, не будут сидеть сложа руки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, считает дипломат Владимир Огрызко. Об этом он сказал в интервью для Oboz.ua.

"Не забывайте, что у Ирана есть союзники. Те же йеменские хуситы - разве они будут сидеть сложа руки? Нет, они тоже начнут запускать то, что у них есть. И все эти террористические группировки, с которыми сейчас активно сотрудничает Россия, - разве они будут молчать? Нет. Они будут действовать. Взрывы внутри Израиля - это вполне реальный сценарий", - отметил эксперт.

По его словам, ситуация может выйти далеко за пределы двустороннего обмена ударами, и "это грозит взрывом всего Ближнего Востока и даже дальше". После того, как Иран объявил о "начале кровавой мести", Израилю без поддержки США и европейских союзников будет чрезвычайно трудно выстоять, говорит экс-министр.

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"Потому что это уже не просто война, а религиозный фанатизм. И когда война приобретает религиозное измерение - счета на потери уже не ведут. Это становится "священной войной", в которой Израиль - символ зла", - рассказал он.

Огрызко считает, что все может перейти в фазу, "когда с обеих сторон начнут использовать то, что до сих пор было глубоко спрятано", в частности чистое или "грязное" ядерное оружие.

"Если это произойдет - мир содрогнется. Потому что обмен ядерными ударами в любой точке планеты - это уже не просто эскалация, это катастрофа. Это разрушает сам принцип сдерживания, на котором держится современный миропорядок. И тогда Путин скажет: "А почему я не могу применить ядерное оружие против Украины?" Вот тогда мы зайдем в чрезвычайно темную, страшную эру", - подчеркнул дипломат.

Хотя, с другой стороны, предположил он, если будет второй массированный удар по Ирану и потери там будут катастрофическими, "то, возможно, все и ограничится новым собранием Совбеза ООН".

Обострение на Ближнем Востоке: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Израиль ликвидировал восьмерых ключевых генералов Ирана. По данным СМИ, в результате масштабных израильских ударов погибли высокопоставленные командиры КСИР и руководства вооруженных сил Ирана. Это один из самых серьезных ударов по военному командованию Исламской Республики за последние десятилетия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обострение между Израилем и Ираном имеет как негативные факторы - например, рост цен на нефть, так и положительные - возможность уменьшения военной помощи от Ирана для России. Также, по его словам, безусловно, следствием, когда обостряется ситуация на Ближнем Востоке, является увеличение помощи Израилю со стороны США.

Также аналитики Института изучения войны считают, что рост цен на нефть после израильских ударов по Ирану может увеличить доходы России от продажи нефти и улучшить способность России поддерживать свои военные усилия.

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