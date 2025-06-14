До этого экстрасенс ошеломил новыми пророчествами о войнах.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", сделал новое мрачное предсказание, передает The Daily Mail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Отмечается, что в этот раз провидец высказался о будущем Меган Маркл, в том числе о ее планах относительно второй серии продуктов своего бренда As Ever, который она запустила в апреле.

Как заявил Саломе, данный бренд был задуман как продолжение публичного имиджа Маркл. При этом он предупредил, что у него нет "долгосрочной последовательности". По словам экстрасенса, бренд сталкивается со структурными препятствиями:

"Хотя визуально он соответствует минималистским тенденциям, ему не хватает символической глубины и архетипической идентичности - атрибутов, которые ценятся в таких известных брендах, как Dior или Loewe. Скрытая цель инициативы не столько коммерческая, сколько геополитическая: попытка перепозиционировать Гарри и Меган на мировой сцене влияния".

"Живой Нострадамус" добавил, что видит "прогрессирующее ухудшение образа Меган в аудиовизуальных медиа":

"Даже несмотря на попытки ребрендинга, сосредоточенные на проблемах женщин или социальном влиянии, руководители и продюсеры уже считают ее имя "переоцененным"… Ее образ все больше изнашивается, особенно в традиционных СМИ. Отсутствие символической глубины в ее проектах и ​​восприятие несоответствия между дискурсом и практикой подрывают ее авторитет".

Напомним, ранее "живой Нострадамус" ошеломил новыми пророчествами о войнах.

Вас также могут заинтересовать новости: