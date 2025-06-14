По словам министра обороны Израиля, Тегеран заплатит высокую цену за нападение на израильских гражданских лиц.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что если Иран продолжит наносить ракетные удары по его стране, Тегеран сгорит. Его слова цитирует Times of Israel.

"Иранский диктатор превращает граждан Ирана в заложников и создает реальность, в которой они, особенно жители Тегерана, заплатят высокую цену за преступное нападение на израильских гражданских лиц. Если Хаменеи будет продолжать обстреливать Израиль ракетами, Тегеран сгорит", - сказал глава Минобороны Израиля.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что Иерусалим нанес серьезный ущерб ядерным объектам Ирана.

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"Мы также нанесли удар по группе ведущих ученых, которые возглавляют эти проекты", - добавил он в своем видеообращении.

Также Нетаньяху упомянул, что у Ирана есть еще много баллистических ракет, который Тегеран может использовать для ударов по Израилю. По его словам, Израиль снижает возможности Ирана наносить такие атаки.

"Очень скоро вы увидите самолеты ВВС Израиля в небе над Тегераном. Мы нанесем удары по всем целям режима аятолла", - подчеркнул Нетаньяху.

Боевые действия между Израилем и Ираном - важные новости

Напомним, что Израиль в результате удара по ядерным объектам Ирана ликвидировал целый ряд высокопоставленных военных чиновников и ведущих ученых-ядерщиков. В частности, был убит начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммед Багри.

Кроме того, Иран нанес удар баллистическими ракетами по центральной штаб-квартире армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Журналисты уточнили, что вследствие прямого попадания было поражено одно из зданий комплекса, повреждения значительные.

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