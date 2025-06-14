Если Украину не возьмут в НАТО, есть другие способы гарантировать мир.

Размещение в Украине европейского военного контингента может стать базой, на которой начнется поиск компромисса в примирении Украины и РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

"Европа с нами и она будет нам помогать. Coalition of willing (Коалиция желающих, или Коалиция воли - УНИАН) в целом - это гарантии безопасности для Украины. И расположение их сил на нашей территории - это как пятая статья НАТО, но без НАТО. Они могут быть здесь расположены, но им нужен backstop (подпорка - УНИАН), как они говорят, Америки", - сказал Зеленский.

По словам президента, в Европе очень рассчитывают, что США тоже будут приобщены к этому процессу.

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"Это значит, что вдруг, если что-то произойдет, то Америка будет с ними и с Украиной. То есть когда Америка четко не сигнализирует, что они дадут "бэкстоп" - сразу этот настрой, энергия в продвижении этой идеи, уменьшается [у европейцев]. Для них это риск", - добавил Зеленский.

В то же время, глава государства считает, что это не значит, что европейцы не будут помогать Украине или уменьшат объемы помощи.

"Они будут увеличивать. Для них меньший риск давать нам больше помощи, чем присутствовать [своими войсками в Украине]. Просто их присутствие дает нам возможность для компромиссов, когда мы можем сказать, что сегодня забрать наши территории в границах 91-го года у нашего государства нет сил. Здесь не только армия, все работают на это", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи президент видит возможность перехода к поиску дипломатического компромисса.

"И это достаточный дипломатический компромисс, когда люди, договорившись о чем-то и где они находятся, говорят - дальше мы решим вопрос в диалоге, в торгах, в различных форматах. Каким-то образом, но не оружием. Потому что есть прекращение огня и есть вот эти контингенты", - сказал Зеленький.

Также он объяснил, что дает Украине присутствие европейских сил на нашей территории.

"Оно дает нам возможность сохранить Украину и иметь присутствие, как часть гарантий безопасности. Потому что это уменьшает риск, что русские вернутся. Может это и не НАТО. Но для нас с вами это гарантия безопасности. Когда вы имеете такую поддержку - вы говорите по-одному с русскими, а если нет - это больше похоже на ультимативные вещи, которые сегодня происходят. Потому что Путин понимает, кто с ним", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как сказал президент, он не хочет, чтобы иностранцы от "Коалиции желающих" воевали.

"Сегодня Путин использует аргумент - если украинцам дать ceasefire (прекращение огня) - они подготовятся и вернутся. И он работает с этим аргументом. Сильно работает в других странах. Мы знаем. И Америка, и некоторые страны Европы говорят, а кто отвечает, что этого не будет. Я им говорю: "НАТО отвечает". Потому что, если мы с НАТО, - мы не можем. Никто не будет рисковать мировой войной", - сообщил Зеленский.

Коалиция желающих

По данным издания The Telegraph, в рамках "Коалиции желающих" чиновники главных стран - Великобритании и Франции - признали, что в поддержке Украины приоритетом должно стать не развертывание европейских войск для контроля потенциального прекращения огня, а долгосрочное укрепление обороноспособности Украины без участия США.

До того, в апреле, в "Коалиции желающих" определили четкие четыре цели для сильнейшего усиления Украины и формирования "гарантийных сил" безопасности, которые будут составлять контингент иностранных сил. В частности, речь шла об обеспечении безопасности в небе, безопасности на море, поддержании мира на суше и усилении ВСУ как сильнейшего средства сдерживания на будущее.

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