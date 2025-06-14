Российская сторона утверждает, что тела принадлежат украинским военнослужащим.

В рамках договоренностей в Стамбуле в субботу, 14 июня, состоялся очередной этап репатриационных мероприятий: Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Об этом информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Отмечается, что в ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД осуществят все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел.

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В штабе добавили, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников КШППВ, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Содействие оказал Международный Комитет Красного Креста.

Предварительные этапы передачи тел Украине

Как сообщал УНИАН, 1200 тел погибших также были возвращены в Украину накануне, 13 июня. Это произошло в рамках тех же договоренностей в Стамбуле.

Перед тем, 11 июня, в Украину вернули тела 1212 павших защитников.

Как известно, 2 июня на переговорах в Стамбуле делегации Украины и России договорились о новом обмене военнопленными и о возвращении тел погибших бойцов. Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что "договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат (в обмен) на 6 тысяч".

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали обмена. В частности, он сказал, что нужно очень тщательно изучить это. По его словам, россияне под видом украинских погибших уже раз передали своих же убитых солдат.

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