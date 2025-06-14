Изначально умная Siri ожидалась в iOS 18, но сроки выхода неоднократно переносились.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, Apple не успеет доработать новую поумневшую Siri к осеннему релизу iOS 26. Теперь ожидается, что компания сделает ее частью iOS 26.4.

Обновления Apple "x.4" обычно выпускаются в марте. Так было с iOS 18.4 в этом году и iOS 17.4 в 2024-ом. Если Apple продолжит выпускать апдейты по такому графику, то iOS 26.4 с умной Siri тоже выйдет в марте, говорится в заметке.

Компания анонсировала масштабное обновление Siri еще летом 2024 года и планировала выпустить его осенью того же года вместе с iOS 18. Затем сроки выхода неоднократно сдвигались, а на WWDC 2025 представители Apple заявили, что компании нужно больше времени на доработку Siri, и она выйдет в 2026 году.

Видео дня

Главным изменением в поумневшей LLM Siri станет возможность понимать личный контекст и выполнять задачи на основе информации, отображаемой на экране iPhone.

Глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для них важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

Напомним, в рамках WWDC 2025 Apple вместо iOS 19 представила сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют данный апдейт самым крупным за последние 11 лет, то есть со времен iOS 7.

Обновление будет тестироваться все лето, а релизная версия выйдет осенью вместе с новыми айфонами. УНИАН рассказывал, как установить iOS 26 на свой iPhone раньше всех.

Вас также могут заинтересовать новости: