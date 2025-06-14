У многих достаточно долго сохранялось доверие к России.

По состоянию на февраль 2025 года под российской оккупацией находились 60,4% населенных пунктов Донецкой области, и с тех пор агрессор продолжил продвигаться. Официально только внутренних переселенцев из Донецкой области в Украине на октябрь прошлого года зарегистрировано 532,1 тысячи. Выходцы из Донецкой области рассказали телеканалу "Настоящее время", созданному "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки", как годами жить без понимания, когда сможешь вернуться, и даже потерять надежду на это.

Алла, которая жила в Донецке до российской оккупации и некоторое время во время нее, говорит, что сегодня Донецк похож на периферию из 80-х. оОа признается, что хочет домой, но для нее "дом умер" и теперь там живут "другие люди".

"Русские вырвали мне сердце, разрушили мою жизнь", - говорит она. Ее близкие родственники похоронены на оккупированной территории - и теперь она даже не может приехать на кладбище проверить могилы.

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Она говорит, что иногда ей снится дом.

"Дача под Марьинкой, мамины цветы... а на фоне взрывы и горящий горизонт... Просто очень больно. Это несправедливо. Я хочу домой, но Россия вырвала его с корнем".

Анастасия (имя изменено), которая сейчас живет в Харьковской области вместе с семьей, рассказывает, что из родного города она уехала в 2015 году, после окончания первого курса в юридическом институте.

По ее словам, план был поехать на полгода закончить обучение, с собой она взяла два чемодана.

"Ждали, что все скоро закончится", - говорит она.

При этом, по ее словам, в ее семье достаточно долго сохранялось доверие к России, многие родственники поддерживали оккупацию.

"Мы действительно считали, что очень похожи как народы, и вообще не верилось в то, что Россия пойдет войной. Даже в 2014-м, когда мне было 17-18 лет, больше верили в "ужасных бандеровцев", - рассказывает она.

Мама Анастасии оставалась в Донецке до 2020 года, но когда оккупанты выезд запретили почти полностью, якобы из-за пандемии коронавируса, она тоже решилась уехать. И тогда это можно было сделать уже только через территорию России.

Анастасия отмечает, что последний раз была в Донецке в 2019 году, когда приезжала к маме.

"Единственное, что не забуду, это ощущение, что я уже не в своем городе, не дома".

Она признает, что в возвращение Донецка под контроль Украины она больше не верит.

"Мне бы этого хотелось, но жизни людей намного дороже", - объясняет она. Возвращаться туда снова она не хочет - "это больше не тот город, не мой город, к сожалению".

Российская оккупация - новости

Как рассказывали жители оккупированных территорий, происходит усиление не только жесткой политики русификации в городе, но и растет милитаризация всех сфер жизни, включая школы.

Так, в Мариуполе российское гражданство обязательно, если вы хотите работать, учиться или получить срочную медицинскую помощь:

"Если чей-то ребенок, скажем, откажется петь российский гимн в школе утром, ФСБ наведается к их родителям, их "запишет", и тогда может произойти все, что угодно", рассказал один из жителей города.

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