Среди военных, которые вернулись домой, много тех, кто был в плену еще с 2022 года.

Украина провела очередной обмен военнопленными с РФ. Он стал четвертым за эту неделю.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю", - прокомментировал он.

Зеленский детализировал, что сегодня среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Среди них воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

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"Обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.