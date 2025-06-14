Сейчас концентрация дронов на одном направлении позволяет некоторым из них прорываться к целям.

Отечественные дроны-перехватчики вместе со средствами противовоздушной обороны (ПВО) от стран-партнеров позволят эффективно противодействовать новой тактике массированных ударов "шахедами", которую применяют россияне.

Такое мнение высказал обозреватель проекта "Милитарный" Вадим Кушников в эфире Киев24. Он отметил, что с начала этого года россияне начали фокусировать удары на одном или нескольких направлениях. Тем самым они применяют большие силы, что затрудняет работу украинской ПВО.

Он отметил, что ранее РФ запускала "шахеды" по большей площади, поэтому не было такой их концентрации на одном направлении. А в настоящее время, благодаря большому количеству дронов, некоторым из них удается прорываться непосредственно к целям.

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В качестве противодействия этому, по его словам, следует развивать в том числе и "асимметричные ответы, такие как дроны-перехватчики".

"Конверсионные средства, такие как зенитно-управляемые ракетные комплексы, имеют значительно более низкий производственный рейтинг и удовлетворить ими потребности на таком интенсивном театре боевых действий очень сложно. Но в комплексе, с помощью наших партнеров, которые дают нам средства ПВО, и с развитием отечественных дронов-перехватчиков подобная задача видится возможной. И в том числе до конца этого года совместными усилиями мы сможем увидеть определенное изменение ситуации, когда россияне не смогут так эффективно использовать свою тактику массированного нападения с применением ударных беспилотников", - сказал Кушников.

Атаки "шахедов"

О новой тактике ударов РФ говорил и военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, это показали крайние массированные воздушные атаки России на Украину.

По его словам, суть заключается в том, чтобы не рассредотачивать ударный потенциал как ракет, так и дронов по разным направлениям, а концентрировать его большую часть на отдельно взятых целях.

Он напомнил, что массированная ракетная атака в ночь на 6 июня была сконцентрирована на Луцке и Тернополе, дроновая - на Харькове. В ночь на 10 июня страдали Ровно и Дубно, которые оказались под самым массированным ударом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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