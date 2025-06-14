Базовый iPhone XS вслед за XS Max отправился на покой.

Apple обновила свой список винтажных и устаревших устройств и добавила в него iPhone XS. C момента окончания продаж телефона прошло больше пяти лет.

Магазины Apple Store и авторизованные сервисные центры Apple могут по-прежнему предлагать ремонт "винтажных" устройств, но только при наличии запасных частей, пишет портал MacRumors.

Apple выпустила iPhone XS в сентябре 2018 года, а год спустя он был снят с продажи. Тем не менее, устройство оставался некоторое время в продаже у крупных ретейлеров, поэтому базовый XS только сейчас достиг пятилетней отметки для винтажного статуса. iPhone XS Max признали винтажным еще в ноябре 2024-го.

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Еще через два года iPhone XS будет классифицирован как полностью устаревший, и с этого момента они не подлежат никакому обслуживанию.

Разумеется, за прошедшее с тех пор время iPhone XS устарел по многих характеристикам, но все еще остается популярным среди пользователей. У аппарата в арсенале мощный чип A12 Bionic, компактный OLED-дисплей и надежная двойная камера на 12+12 Мп. А еще он до сих пор получает свежие версии iOS, несмотря на выход 7 лет назад.

Ранее стало известно, что крупное обновление iOS 26 не будет поддерживать сразу несколько старых айфонов. Среди них и iPhone XR, который останется на iOS 18, но продолжит получать патчи безопастности в течение нескольких лет.

В последний раз Apple обновляла список устаревших устройств в мае этого года, добавив туда iPhone 7 Plus и iPhone 8. Их владельцам стоит быть готовыми к возможным трудностям с поиском деталей для ремонта.

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