Северная Корея будет производить еще больше артиллерийских снарядов.

Власти Северной Кореи заявили о планах продолжать увеличивать производство оружия и наращивают выпуск артиллерийских снарядов. Как пишет Yonhap News Agency, лидер КНДР Ким Чен Ын приказал изготавливать больше снарядов для нужд "современной войны".

В Северной Корее планируют расширить производство новых типов артснарядов. К этому страну призвал лидер Ким Чен Ын во время инспекции одного из предприятий по производству боеприпасов.

Посещая завод, он осмотрел производственные мощности, которые были модернизированы в первой половине 2025 года. Он сказал, что производство будет и в дальнейшем расширяться и укрепляться. Также на производстве планируют внедрить автоматизированные линии, чтобы увеличить выпуск снарядов. Ким Чен Ын заявил, что это нужно для удовлетворения потребностей стратегии национальной обороны.

Видео дня

"Нужно увеличить выпуск мощных снарядов нового типа для соответствия требованиям современной войны", - процитировали его государственные СМИ.

Как КНДР помогает России с оружием

Как писал УНИАН, Северная Корея помогает России в войне против Украины, поставляя россиянам не только боеприпасы, но и военную технику и предоставляя людей. Особая опасность КНДР связана с тем, что эта азиатская страна имеет большой опыт организации изготовления вооружения в промышленных масштабах и немалое количество дешевых трудовых ресурсов. Этим пользуется Россия, которая пытается переместить в КНДР производство ударных дронов. Военный обозреватель Денис Попович даже назвал Северную Корею "тылом России", комментируя производство "Шахедов" в КНДР.

Кроме того, РФ получила от Ким Чен Ына немало ракет КN-23 - это фактически аналог "Искандеров". Их Россия уже использует для ударов по Украине. После первого использования Северная Корея модернизировала ракеты, усовершенствовав проводку и блоки управления.

Вас также могут заинтересовать новости: