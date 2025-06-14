Сенсация из бездны: робот-водолаз нашел необычную вещь на затонувшем авианосце

Экспедиция к обломкам легендарного USS Yorktown принесла интересные результаты - исследователи наткнулись на классическое авто и фрагменты боевой истории.

Более 80 лет легендарный американский авианосец USS Yorktown пролежал на глубине более 5000 метров в Тихом океане после того, как был затоплен во время битвы за Мидуэй в 1942 году. Теперь исследователи с помощью подводных роботов впервые заглянули внутрь корабля - и нашли настоящую историческую сенсацию, пишет BILD.

На задней палубе робот-водолаз Deep Discoverer обнаружил классический автомобиль. По предварительным данным, это черный Ford Super Deluxe Woody 1940-1941 годов выпуска. На передней табличке четко видна надпись: "Ship Service\_Navy". Это указывает на то, что автомобиль мог использоваться контр-адмиралом Фрэнком Джеком Флетчером, капитаном Эллиоттом Бакмастером или другим членом экипажа во время стоянки корабля в портах за рубежом.

"Это совершенно неожиданное открытие, - говорят исследователи, - Мы никогда не видели ничего подобного на затонувших боевых кораблях".

Видео дня

Присутствие авто на авианосце вызывает ряд вопросов. Почему его не эвакуировали перед битвой за Мидуэй? Почему не сбросили за борт вместе с самолетами и пушками после поражения корабля, когда экипаж пытался уменьшить крен?

Кроме автомобиля, подводники также обнаружили большую фреску размером 12 на 4 метра, изображающую путешествия USS Yorktown. А в районе лифтовых шахт - остатки трех пикирующих бомбардировщиков и других самолетов, ставшие первым подводным подтверждением авиации, участвовавшей в битве за Мидуэй.

Что известно о USS Yorktown

USS Yorktown официально признан "местом исключительного характера", а его исследование стало частью проекта NOAA "За голубым". Авианосец был одной из жертв ключевой битвы в Тихом океане, которая изменила ход Второй мировой войны. Хотя США победили в той битве, Yorktown был затоплен в результате торпедной атаки японской подводной лодки.

Теперь он раскрывает новые страницы военной истории - на глубине, куда лишь недавно добралась наука.

Вас также могут заинтересовать новости: