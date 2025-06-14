Сенсация из бездны: робот-водолаз нашел необычную вещь на затонувшем авианосце

Более 80 лет легендарный американский авианосец USS Yorktown пролежал на глубине более 5000 метров в Тихом океане после того, как был затоплен во время битвы за Мидуэй в 1942 году. Теперь исследователи с помощью подводных роботов впервые заглянули внутрь корабля - и нашли настоящую историческую сенсацию, пишет BILD.
На задней палубе робот-водолаз Deep Discoverer обнаружил классический автомобиль. По предварительным данным, это черный Ford Super Deluxe Woody 1940-1941 годов выпуска. На передней табличке четко видна надпись: "Ship Service\_Navy". Это указывает на то, что автомобиль мог использоваться контр-адмиралом Фрэнком Джеком Флетчером, капитаном Эллиоттом Бакмастером или другим членом экипажа во время стоянки корабля в портах за рубежом.
"Это совершенно неожиданное открытие, - говорят исследователи, - Мы никогда не видели ничего подобного на затонувших боевых кораблях".
Присутствие авто на авианосце вызывает ряд вопросов. Почему его не эвакуировали перед битвой за Мидуэй? Почему не сбросили за борт вместе с самолетами и пушками после поражения корабля, когда экипаж пытался уменьшить крен?
Кроме автомобиля, подводники также обнаружили большую фреску размером 12 на 4 метра, изображающую путешествия USS Yorktown. А в районе лифтовых шахт - остатки трех пикирующих бомбардировщиков и других самолетов, ставшие первым подводным подтверждением авиации, участвовавшей в битве за Мидуэй.
Что известно о USS Yorktown
USS Yorktown официально признан "местом исключительного характера", а его исследование стало частью проекта NOAA "За голубым". Авианосец был одной из жертв ключевой битвы в Тихом океане, которая изменила ход Второй мировой войны. Хотя США победили в той битве, Yorktown был затоплен в результате торпедной атаки японской подводной лодки.
Теперь он раскрывает новые страницы военной истории - на глубине, куда лишь недавно добралась наука.