Это предостережение касается именно тех случаев, когда вы меняетесь местом с незнакомцем.

Тема смены места в самолете часто вызывает споры между пассажирами, ведь многие люди воспринимают самолет как просто автобус с крыльями. Но специалисты относятся к этому вопросу значительно осторожнее, пишет DailyMail.

Как рассказала американская стюардесса Лианна Кой, меняться местами в самолете без крайней необходимости не стоит. Почему так, бортпроводница объяснила на своем недавнем опыте.

По словам Лианны, обычно она "абсолютно на 100 процентов" против пересадок пассажиров с места на место. Но в тот раз она сама была в роли пассажирки и, когда другая женщина попросила ее поменяться местами, Лианна согласилась. Однако сразу же об этом пожалела.

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Во-первых, если бы та женщина после смены места совершила бы какое-то правонарушение, например, курила бы в туалете, ее поведение связали бы с номером места, которое по билету принадлежало Лианне.

Вторая проблема: та женщина могла бы заказать какие-то напитки или вкусности, и счет за них опять же выставили бы Лианне, потому что заказ был бы сделан на место, которое записано на нее.

По словам Лианны, она поговорила со стюардессой, которая работала на том рейсе, и та подтвердила, что в данной ситуации пассажирка, которая заняла ее место, могла бы сделать заказ, который записали бы на владельца билета, а не на того, кто фактически сидел в кресле.

"Думаю ли я, что эта женщина пыталась обманом выманить из меня деньги на карточке? Нет. Но это то, о чем стоит знать. Я полностью вас поддерживаю, если вы не хотите меняться местами. Вы имеете право на то место, которое вы выбрали", - отметила Лианна.

Другие советы для туристов

Как писал УНИАН, эксперт по путешествиям в своем блоге рассказала о своем опыте отдыха в Исландии и дала несколько ценных советов, как не разориться во время посещения этой далеко не дешевой страны.

Также мы приводили рассказ работницы аэропорта, которая назвала худшее время для путешествий, которое не стоит выбирать.

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