Важными будут инвестиции Европы в выпуск украинской баллистики.

Украинская баллистическая ракета протестирована, в настоящее время вопрос в масштабировании ее производства.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Фабрике новостей". "Активно работают наши производители. Вопрос масштаба и инвестиций. Есть отработанные, уже протестированные ракеты. Не хочу погружаться в детали... Но баллистика наработана, протестирована. Она есть. Вопрос в масштабировании производства. Это не так быстро можно сделать, к сожалению, по понятным причинам, потому что это все же большое производство", - отметил Подоляк.

Второй момент, который он отметил, это инвестиции в ракетную программу.

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"Важно, чтобы наши европейские партнеры, которые много говорят о переформатировании пространства безопасности в Европе, инвестировали быстрее и больше в украинские производства, совместные производства, потому что это и есть гарантии сдерживания России для Европы. То есть инвестиции в украинское производство, в том числе баллистической ракетной программы, - это существенные гарантии сдерживания России", - сказал Подоляк.

Баллистическая ракета Сапсан

Во время крайнего общения с журналистами президент Владимир Зеленский рассказал, что ранее уже проведены успешные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан", а сейчас в Украине разрабатывают возможность ее массового производства.

Перед этим издание LIGA.net опубликовало данные директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака о том, что Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан" летом 2024 года. По его данным, в мае этого года "Сапсан" была впервые применена уже в боевых условиях, и тоже успешно.

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