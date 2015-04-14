Пожары в Забайкалье становятся сильнее, МЧС России подключило дополнительную авиацию

Наиболее сложная ситуация обстоит в Забайкальском крае и Бурятии. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков, сообщает пресс-служба российского МЧС РФ.

Министр отметил, что сохраняется угроза распространения очагов лесных пожаров на населенные пункты из-за сильного ветра.

«Авиационную группировку мы усилили. Сегодня дополнительно в Забайкалье отправляем дополнительную авиацию МЧС России, которая позволит обеспечить эффективное применение и взаимодействие с наземной группировкой сил в ликвидации пожаров», – подчеркнул Пучков.

По информации ведомства, пожароопасную ситуацию в регионе осложняет сухая, теплая и ветреная погода. Порывы ветра достигают до 25 метров в секунду.

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Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин предложил муниципальным властям запретить разведение костров на территории, где складывается пожароопасная ситуация, и штрафовать за нарушение подобного запрета.

В Забайкальском крае с 25 марта действует режим ЧС и особый противопожарный режим. Во вторник государственная лесная служба региона сообщила, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла в восемь раз — до 24 тысячи гектаров.