В Хакасии из-за масштабных пожаров сгорели почти 1,3 тысячи жилых домов в 38 селах (фото, видео)

В результате прошедших в Хакасии пожаров различные повреждения получили 1294 жилых дома в 38 населенных пунктах семи муниципальных районов республики.

"Причиной возгораний стали несанкционированные и неконтролируемые палы сухой травы. Стремительному распространению огня способствовали жара и порывы ветра силой до 25 м/сек", - сообщили сегодня ТАСС в управлении МЧС по Хакасии.

"В регионе организована работа межведомственных комиссий по учету повреждений объектов жилого фонда. Проводятся подготовительные мероприятия по расчету финансовых средств, предназначенных для выплаты населению, пострадавшему в результате последствий чрезвычайной ситуации. Во всех населенных пунктах пострадавших от огня приступили к работе комиссии по оценке причиненного ущерба", - уточнили в спасательном ведомстве.

В настоящее время в регионе функционирует система антикризисного управления во главе с рабочей группой оперативного штаба правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организована работа оперативных штабов Сибирского регионального центра МЧС, а также главного управления МЧС по Хакасии.

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Власти республики намереваются направить в правительство России с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий массовых пожаров, от которых пострадали более тысячи домов. Республиканские власти уже подготовили обращение в правительство РФ на получение федеральной помощи, необходимой Хакасии для восстановления от последствий ЧС, обеспечения пострадавших жильем и финансовой помощью", - говорится в сообщении правительства Хакасии.

Как отмечается в сообщении, для проведения аварийно-восстановительных работ в республику прибудут более 450 спасателей, а также 100 курсантов Ивановского института ГПС МЧС России. Управление инженерных защит Хакасии предоставит технику для очистки территорий и вывоза мусора.

Как отмечалось на совещании, которое провел с руководством муниципалитетов региона председатель республиканской комиссии по ЧС Владимир Крафт, в зону возгорания попали более 60 тыс жилых домов. Кроме того, стихия могла уничтожить около тысячи социальных объектов.

По всей республике развернуты пункты временного размещения (ПВР) погорельцев. Восстанавливать уничтоженное огнем жилье будут 38 строительных компаний, однако, заявил Владимир Крафт, людям, находящимся в ПВР, предстоит провести там несколько месяцев.

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По данным СК РФ, масштабные пожары в Хакасии унесли жизни 23 человек. "За медицинской помощью в медучреждения республики обратились 613 человек, - добавил помощник министра здравоохранения республики Михаил Мальгин. - Из них госпитализированы 78 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 70 человек - в состоянии средней степени тяжести. 533 пострадавшим оказана медицинская помощь, они отправлены на амбулаторное лечение".