В России пожары перекинулись на 18 населенных пунктов Забайкалья
14:45, 13 апреля 2015Мир
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В России огонь лесных и степных пожаров перекинулся на 18 населенных пунктов Забайкальского края.
Технических сил и средств в регионе для борьбы с пожарами хватает / УНИАН
Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал губернатор региона Константин Ильковский, сообщает РИА Новости.
"Сегодня на 18 населенных пунктов, на их окраины, перекинулись лесные и степные пожары", — сказал он.
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По словам Ильковского, технических сил и средств в регионе для борьбы с пожарами хватает, активно помогают военные, силы МЧС, которые перебрасывают, в том числе, и авиационную технику.
Как сообщал УНИАН, в России жертвами пожаров в Хакасии, по последним данным, стали 15 человек, один числится пропавшим без вести.
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