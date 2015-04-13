В России пожары перекинулись на 18 населенных пунктов Забайкалья

14:45, 13 апреля 2015
Мир
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В России огонь лесных и степных пожаров перекинулся на 18 населенных пунктов Забайкальского края.

УНИАН

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал губернатор региона Константин Ильковский, сообщает РИА Новости.

"Сегодня на 18 населенных пунктов, на их окраины, перекинулись лесные и степные пожары", — сказал он.

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По словам Ильковского, технических сил и средств в регионе для борьбы с пожарами хватает, активно помогают военные, силы МЧС, которые перебрасывают, в том числе, и авиационную технику.

Как сообщал УНИАН, в России жертвами пожаров в Хакасии, по последним данным, стали 15 человек, один числится пропавшим без вести.

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