Музей "Пермь-36" теперь будет рассказывать о доблести сотрудников ГУЛАГа

Об этом рассказал член правления международного общества "Мемориал" Александр Каліх, передает Грани.ру.

"Теперь "Пермь-36" - это музей, в котором рассказывается о тяжелую и благородную работу доблестных сотрудников ГУЛАГа, о том, какие технологии применялись, чтобы защитить великий народ от "пятой колонны" и разных нацистов из Украины", - заявил Каліх.

По его словам, первая выставка в музее будет посвящена средствам охраны и техническим средствам содержания заключенных.

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Директор "Пермь-36" Виктор Шмыров сообщил в комментарии BBC, что музей сохранится, но будет полностью изменен. "Теперь это музей о лагерной системе, но не о политических заключенных. Они не говорят о репрессиях или о Сталине ", - сказал Шмыров.

Напомним, ранее российская автономная некоммерческая организация "Мемориальный центр истории политических репрессий "Пермь-36" заявила о прекращении деятельности и начала процедуры самоликвидации. Музей был вынужден пойти на такой шаг из-за конфликта с властями, который начался после того, как краевое правительство перестало оплачивать счета учреждения, накопив коммунальную задолженность.