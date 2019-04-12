В Австралии появилось кладбище с могилами погибших героев «Игры престолов» (фоторепортаж)

На кладбище расположены 34 надгробия, статуи, памятники и мавзолеи в честь покойных персонажей сериала.

В Столетнем парке вблизи Сиднея появилось кладбище, на котором расположены могилы погибших героев сериала «Игра престолов».

Создавшая его австралийская телекомпания Foxtel опубликовала снимки в своем Instagram-аккаунте.

«Приходите и отдайте дань уважения "Могиле престолов" Foxtel», — говорится в публикации корпорации. Там уточняется, что площадка будет работать только до 14 апреля.

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Как передает Time Out, на кладбище расположены 34 надгробия, статуи, памятники и мавзолеи в честь покойных персонажей сериала. «Вы можете оплакать скромный памятник Ходору, отдать дань уважения у могилы семьи Старков, плюнуть на могилу Рамси Болтона или выразить гнев у зловещего надгробного камня Джоффри», — отмечает издание.

Открытие инсталляции было приурочено к выходу заключительного сезона «Игры престолов», который состоится 14 апреля.