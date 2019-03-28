"Перешли красную линию": Rammstein попал в скандал из-за нового видео

Группу Rammstein раскритиковали в Германии за видео с образами заключенных нацистских концлагерей.

Новый ролик немецкой группы Rammstein вызвал резкую критику уполномоченного федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна и экс-главы Центрального совета евреев в Германии Шарлотты Кноблох, заявивших, что музыканты "перешли красную линию" и "нарушили границу дозволенного".

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Кноблох в интервью газете Bild в четверг, 28 марта, упрекнула группу в "инструментализации и умалении Холокоста", передает DW.

"То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно", - подчеркнула она. Кляйн в интервью изданию заявил о "безвкусной эксплуатации свободы творчества".

Группа Rammstein опубликовала 35-секундное видео в социальных сетях. К моменту публикации этот ролик в Youtube посмотрели более миллиона раз.

Участники группы предстают в нем в полосатых робах заключенных нацистских концлагерей, стоя на эшафоте с петлями на шее. В конце ролика появляется дата латинскими буквами "XXVIII.III.MMXIX", соответствующая 28 марта 2019 года, и надпись "Deutschland" ("Германия") - предположительно название новой песни.

На данный момент неизвестно, какое послание заложено в новой песне, которую рекламирует 35-секундный клип. Rammstein и компания звукозаписи на запрос газеты Bild отказались его комментировать.

Отметим, ранее музыканты анонсировали новый альбом, который должен выйти в апреле этого года. К альбому заявлено 5 новых клипов.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер Rammstein Тилль Линдеманн выпустил необычный клип, где выступил в образе японской школьницы.