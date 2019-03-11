В коротком платье и на шпильках: беременная Меган Маркл получила новую должность

Пока много кто отдыхал беременная герцогиня Сассекская работала. В Международный женский день - 8 марта герцогиня получила новую должность и посетила еще одно мероприятие.

Герцогиня Меган была назначена вице-президентом Королевского фонда Содружества, главой которого является принц Гарри, а покровителем - королева Елизавета II.

Читайте такжеМеган Маркл может родить преждевременно

Беременная герцогиня приняла участие в дискуссии, посвященной женщинам, Международному женскому дню и правам женщин в современном мире, передает ТСН. На встречу Меган приехала в прекрасном настроении и новом платье, на ней было короткое черно-белое платье от Reiss, его герцогиня соединила с пиджаком Alexander McQueen, черными лодочками на каблуке от Manolo Blahnik и клатчем от Stella McCartney. На лице у Меган снова был лаконичный макияж, а волосы были собраны в прическу.

На мероприятии герцогиня подискутировала с другими женщинами на тему феминизма. "Речь идет не только о том, чтобы девочки ходили в школу и становились умными девушками, но и о том, чтобы потом эти умные девушки становились влиятельными женщинами и меняли мир к лучшему", - сказала герцогиня в своей речи.

Умению держаться на публике герцогини Сассекской можно только позавидовать. Кстати, на мероприятии в который раз Меган отметила, что они с принцем Гарри не знают пол своего ребенка, который появится на свет уже в следующем месяце.