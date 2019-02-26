В Нью-Йорке сменят низкий звук сирен на более мягкий «парижский» вариант

Два нью-йоркских парламентария предложили заменить сирены, установленные на полицейские машины и автомобили скорой помощи.

В Нью-Йорке задумались над переходом на более мягкие для ушей сирены.

Два нью-йоркских парламентария предложили заменить сирены, установленные на полицейские машины и автомобили скорой помощи, сообщает Fox News.

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Звук должен стать более мягким для человеческого уха. В пример приводятся менее резкие сирены лондонских или парижских автомобилей городских служб.

Решение аргументируют тем, что звук сирен слишком раздражает горожан. Кроме того, более мягкие сирены позволят снизить уровень шума. Длинный, громкий звук сирен был неотъемлемым атрибутом Нью-Йорка многие десятилетия.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке оскорбление прически приравняли к расизму.